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شرطة دبي: أهمية كفاءة الموارد البشرية للارتقاء بالأداء

محمد الرزوقي وكبار الضباط والمكرمون (من المصدر)
5 فبراير 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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كرّمت شرطة دبي ممثلة بقطاع العمليات والإدارة العامة للموارد البشرية، الموظفين الفائزين في جائزة التميز بالإنتاجية من مرتب قطاع العمليات في الفئات الوظيفية المستهدفة، وهي: عنصر حماية، متلقي بلاغات، منقذ بري، مأمور لاسلكي، عنصر دورية مرورية، عنصر رقيب سير.
وسلم اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، الحوافز للفائزين في نادي ضباط الشرطة، حيث استحق كل فائز درع التميز وشارة تقدير وشهادة التقدير الذهبية ومكافأة مالية، تقديراً لجهودهم المميزة .
وأكد اللواء الرزوقي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية كفاءة المورد البشري ودوره الأساسي في الارتقاء بالأداء والدفع بعجلة العمل المؤسسي.

شرطة دبي
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