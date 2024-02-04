الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ميلريم للروبوتات» تعرض مركباتها المُتقدّمة خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض

«ميلريم للروبوتات» تعرض مركباتها المُتقدّمة خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض
5 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع
أبوظبي تتسلم راية تنظيم المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم 2027

تعرض «ميلريم للروبوتات»، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة، مركباتها البرية المستقلة وغير المأهولة الأكثر تقدماً من طرازات «THeMIS»، والتي تُحسّن العمليات القتالية بالتوازي مع تقليص متطلبات القوى العاملة، خلال معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية، الرياض.
وتشمل المركبات البرية غير المأهولة المعروضة طرازي «THeMIS» القتالية و«THeMIS» للشحن، وذلك بالتعاون مع «وهج»، شركة الهندسة الدقيقة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، ومجموعة إيدج الإماراتية.
كما توفر مركبات «THeMIS» البرية القتالية غير المأهولة دعماً نارياً مباشراً عالي الدقة للوحدات المناورة مضاعفة للقوة. وقد تم تجهيز مركبات «THeMIS» القتالية بمحطة أسلحة من «وهج» ذاتية التثبيت ومزدوجة المدفع. حيث يمكن التحكم فيها عن بُعد من طراز تقنية SCORPION، إلى جانب أجهزة استشعار متقدمة ونظام للتحكم في الحرائق، مما يتيح للوحدات تقييم حالة العدو والاشتباك معه على المسافات القصوى للمواجهة، بما يزيد من حماية القوات ويعزز قدراتها على الاستمرار في القتال.

الإمارات
معرض الدفاع الدولي
السعودية
الروبوتات
الصناعات العسكرية
الصناعات الدفاعية
آخر الأخبار
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©