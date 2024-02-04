«ميلريم للروبوتات» تعرض مركباتها المُتقدّمة خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض «ميلريم للروبوتات»، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة، مركباتها البرية المستقلة وغير المأهولة الأكثر تقدماً من طرازات «THeMIS»، والتي تُحسّن العمليات القتالية بالتوازي مع تقليص متطلبات القوى العاملة، خلال معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية، الرياض.

وتشمل المركبات البرية غير المأهولة المعروضة طرازي «THeMIS» القتالية و«THeMIS» للشحن، وذلك بالتعاون مع «وهج»، شركة الهندسة الدقيقة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، ومجموعة إيدج الإماراتية.

كما توفر مركبات «THeMIS» البرية القتالية غير المأهولة دعماً نارياً مباشراً عالي الدقة للوحدات المناورة مضاعفة للقوة. وقد تم تجهيز مركبات «THeMIS» القتالية بمحطة أسلحة من «وهج» ذاتية التثبيت ومزدوجة المدفع. حيث يمكن التحكم فيها عن بُعد من طراز تقنية SCORPION، إلى جانب أجهزة استشعار متقدمة ونظام للتحكم في الحرائق، مما يتيح للوحدات تقييم حالة العدو والاشتباك معه على المسافات القصوى للمواجهة، بما يزيد من حماية القوات ويعزز قدراتها على الاستمرار في القتال.