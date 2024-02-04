«إيدج» تُطلق الجيل الثاني من آليات «جيس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نمر»، التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة في مجال تصنيع الآليات العسكرية المثبتة قتالياً، عن إطلاق الجيل الثاني من آلياتها المدرعة «جيس»، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024، المنعقد بين يومي 4 و8 فبراير الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

ويستكمل ذلك الإنجاز ترقية كل خطوط منتجات نمر («عجبان» و«حفيت» و«جيس») إلى الجيل الثاني، مما يؤكد التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات العملاء المتطورة على نحو مستمر، وتُرسّخ سمعتها كشركة متميزة في الأسواق.

وتعد «جيس» 4×4 آلية مدرعة مضادة للكمائن والألغام تصنّعها شركة نمر، حيث يُمكنها دعم العمليات القتالية التقليدية والحديثة وغير المتماثلة على حد سواء.

ويوفر الجيل الثاني من آليات «جيس» حماية معززة للأنظمة الأساسية وتحسين مرونة الحركة مع الحفاظ على نفس الوزن العام. وتتميز آليات «جيس» من الجيل الثاني بنظام كهربائي حديث وجديد بالكامل وسعة حمولة أكبر، وطاقة استيعابية داخلية أوسع للطاقم، إلى جانب مساحة تخزين خارجية موسعة.

كما تم العمل على تقليص البصمة الحرارية وتجهيزها لتطابق معايير التداخل الكهرومغناطيسي، مما يرتقي بكفاءتها الإجمالية. بدأت نمر بتسليم الجيل الثاني من آليات «جيس» للعملاء عام 2023، بعدما أكملت بنجاح عمليات التطوير والاختبار والإنتاج.

من جهته قال أبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: «يعد استكمال التحديث الشامل للجيل الثاني من (جيس)، وجميع خطوط منتجاتنا، إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة نمر.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الانعقاد المرتقب لمعرض الدفاع العالمي 2024 في السعودية، السوق المهم استراتيجياً بالنسبة للشركة، حيث يعد ذلك الإطلاق تطوراً بالغ الأهمية، إذ يؤكد التزامنا بتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين ودفع نجاح نمر المستمر خلال السنوات القادمة».

وجرى تصميم آليات نمر لتحمّل نطاق متنوع من متطلبات المهام، حيث يتم تصنيعها بدقة متناهية في مرافق مُتقدمة، بما يضمن أعلى درجات الالتزام بالمعايير العسكرية الدولية.

كما تتعدد استخدامات المنصة التي تسمح بإجراء تعديلات فورية، حتى أثناء عملية الإنتاج، بهدف التوافق مع البيانات الميدانية والرؤى القتالية والاحتياجات العملياتية دائمة التطور وفق متطلبات العملاء.