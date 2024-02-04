حملة للتبرع بالدم للموظفين والعمال في العين

العين (الاتحاد)

شاركت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع خدمات بنك الدم في حملة للتبرع بالدم، استهدفت مشاركة الموظفين والعمال في مصانع «لايت ستون» بمنطقة العين الصناعية، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية وهلال محمد حمدان الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعوض سالم الساعدي المدير التنفيذي للجمعية والمهندس عبيد محمد حمدان الكعبي مدير مجموعة مصانع «لايت ستون»، حيث تأتي هذه الحملة ضمن المسؤولية الاجتماعية للدور الذي تقوم به الجهات الاقتصادية والقطاع الخاص في عملية دعم خدمات بنك الدم والمستشفيات بالوحدات الدموية.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، إن حملة التبرع بالدم هي ضمن المبادرات المتواصلة تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، والتي تركز على تحفيز أبناء المجتمع للإقبال بشكل مستدام على التبرع بالدم من أجل دعم المرضى المحتاجين، وكافة الحالات الصحية العاجلة والطارئة وبالتالي تزويد بنك الدم بالمخزون المطلوب.

وأثنى هلال الكعبي على مبادرة جمعية الإمارات للسرطان، لحث أفراد المجتمع وكافة القطاعات على التبرع بالدم لخدمة المرضى والمصابين. مؤكداً أن مشاركة العمال والموظفين في مصانع «لايت ستون» تشكل حالة إنسانية تطوعية لمدّ يد العون للمرضى وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات، وهي تصب في مجال التكافل والمسؤولية المجتمعية.

من جهتهم أعرب الموظفون والعاملون في مصانع «لايت ستون» عن سعادتهم للتبرع بالدم، وأنهم فخورون بمساعدة من يحتاج إلى قطرة دم.

وفي الختام كرمت جمعية الإمارات للسرطان كلا من إدارة مصانع «لايت ستون» وبعض الجهات الداعمة لهذه المبادرة.