انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واضطراب البحر حتى الخميس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومنخفض جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى اضطراب البحر في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام في العمق، وكذلك في بحر عمان، ليصل ارتفاع الموج إلى 8 أقدم في العمق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى والصغرى، إذ انخفضت درجة الحرارة المسجلة صباح أمس إلى 3.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً نهاراً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/س. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/ س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس غد الثلاثاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي ومضطرباً أحياناً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الخميس رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.