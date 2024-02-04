الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واضطراب البحر حتى الخميس

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واضطراب البحر حتى الخميس
5 فبراير 2024 01:08

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومنخفض جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى اضطراب البحر في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام في العمق، وكذلك في بحر عمان، ليصل ارتفاع الموج إلى 8 أقدم في العمق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى والصغرى، إذ انخفضت درجة الحرارة المسجلة صباح أمس إلى 3.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً نهاراً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/س. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان وذلك حتى يوم الخميس المقبل.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/ س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس غد الثلاثاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.
كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي ومضطرباً أحياناً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس الخميس رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً.
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
اضطراب البحر
درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
آخر الأخبار
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©