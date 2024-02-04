المري يتفقد منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية «تحدي سوات»

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية للنسخة الخاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، بمشاركة 40 لاعباً يتنافسون في لعبتين إلكترونيتين ضمن 8 فرق، (6 فرق للرجال، وفريقان للنساء).

وأثنى معاليه على جهود الفرق القائمة على تنظيم هذه البطولة، خاصة أنها تُقام في ضوء تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، التحدي العالمي الذي استقطب فرقاً تكتيكيةً من 48 دولة، وهو الأمر الذي يُعزز دعم أهداف بطولة الألعاب الإلكترونية في التوعية بعدد من القضايا المهمة على نطاقٍ عالمي، كالتعاملات المالية الإلكترونية والحذر من الوقوع في الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.

واستمع معاليه من الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى تفاصيل البطولة التي يتنافس فيها 40 لاعباً في لعبتين ضمن 8 فرق، (6 فرق للرجال، وفريقان للنساء)، وتتنافس في اليوم الأول 4 فرق في لعبة (كاونتر سترايك 2)، في حين تتنافس 4 فرق أخرى في اليوم الثاني في لعبة (فالورانت)، وتُقام 3 مباريات على مدار اليومين المتتاليين في الخيمة الرئيسية لتحدي (سوات)، ويحصل الفائز الأول في كل بطولة على مبلغ 15 ألف درهم، في حين يحصل الفائز الثاني على 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 50 ألف درهم. هذا إلى جانب تخصيص الأيام الثلاثة التي تلي بطولة الألعاب الإلكترونية للجمهور الخارجي، بحيث تُتاح لهم فرصة المشاركة في مسابقات وألعاب إلكترونية ترفيهية مجاناً.

وقد واصلت القيادة العامة لشرطة دبي صدارتها لليوم الثاني على التوالي في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، وذلك بعد أن تمكن فريق شرطة دبي «B» من حصد أعلى النقاط في مسابقة «الهجوم»، بحصوله على 73 نقطة مُتفوقاً على صاحب المركز الثاني فريق قرغيزستان، الذي حصل على 72 نقطة، فيما حصل فريق بيلاروسيا على المركز الثالث بواقع 71 نقطة.