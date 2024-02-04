سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح دور الانعقاد الـ17 لـ«شورى الأطفال» والـ8 لـ«شورى شباب» الشارقة

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على أن الرؤية الثاقبة والاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالأطفال والشباب ودعم تطورهم وتشجيعهم، أسهم في إعدادهم وتحفيز مشاركتهم في صنع وتشكيل مستقبل إمارة الشارقة، وذلك عبر توفير أفضل الفرص الواعدة والتجارب المتكاملة التي تهدف إلى الارتقاء بهم وبمعرفتهم وبآرائهم وأفكارهم.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السابع عشر لمجلس شورى أطفال الشارقة، والدور الثامن لمجلس شورى شباب الشارقة تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني»، وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ووجّه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، خلال كلمته، الحديث إلى أعضاء وعضوات مجلسي الشورى من الأطفال والشباب، مؤكداً على دورهم الهام في المشاركة الفعالة عبر المناقشات وتبادل الخبرات.. وقال سموه: « نشهد اليوم انطلاق الدور السابع عشر لشورى أطفال الشارقة والدور الثامن لشورى شبابها، ويُعد هذا الانعقاد احتفالاً باليوبيل الفضي للإنجاز البرلماني، واليوم نستكمل رحلة نجاح شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة التي أثمرت بتوجيهات سديدة ورؤى حكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، اللذين آمنا ببناء جيل واعٍ، قادر على قيادة المستقبل وتحمل المسؤولية وتعزيز الهوية الوطنية».

وأضاف سموه، مشجّعاً الأطفال والشباب على اغتنام الفرصة والعمل على التميز:« أنا سعيد بهذا اللقاء الأول مع نخبة من الأطفال والشباب المسؤول والمتمكن من مناقشة الموضوعات والأفكار التي تمسّ جيلكم والقادر على تقديم الحلول التي تخدم وطنكم وكذلك المشاركة الفاعلة لتنفيذها».



فعاليات الحفل

وكان الحفل قد استهل بعزف السلام الوطني، تلته تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، أدى بعدها أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة البالغ عددهم 60 عضواً، وشورى شباب الشارقة البالغ عددهم 80 عضواً، القَسم الخاص بعمل مجالس الشورى.

وألقت مدية سيف الطنيجي، رئيسة مجلس شورى أطفال الشارقة، كلمة قدمت فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه الدائم للطفولة وكافة الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بها.

ووجهت الشكر والتقدير باسم جميع أطفال الشارقة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على الثقة الكبيرة التي منحاها لهم، وتمكينهما للطفل عبر الاستماع إلى رأيه، وتحفيز تطلعات الأطفال لخدمة وطنهم الغالي».

من جانبها ألقت الجازية أحمد الزعابي، رئيسة مجلس شورى شباب الشارقة، كلمة تناولت فيها الاحتفال بربع قرنٍ من مسيرة العمل الرائد التي قادها صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ودعمهما اللامحدود في بناء ورعاية مجلسي الشورى للأطفال والشباب في الشارقة، مما أسفر عن تطوير قدراتهم وتحفيزهم للعمل العام، والإسهام بشكل كبير في تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع.



الحضور

حضر الافتتاح بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، ومعالي عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات في حكومة الشارقة.