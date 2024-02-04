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«صناعة الإعلام» ضمن حوارات معهد جامعة نيويورك أبوظبي

«صناعة الإعلام» ضمن حوارات معهد جامعة نيويورك أبوظبي
5 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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يطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الندوات والمؤتمرات في شهر فبراير. تتضمن الفعاليات مناقشة مجموعة من المواضيع المتنوعة، منها البناء المستدام، وأبحاث تنمية الطفل، والأمومة في المجال العام، وتطور هوية وسائل الإعلام المعاصرة.
ومن أبرز الأحداث حوار «صناعة الإعلام: الهوية، التحديات، ورؤية المستقبل» الذي سيقام بتاريخ 12 فبراير، ويتناول التطورات التي شهدتها وسائل الإعلام ودورها في تشكيل الهوية الوطنية، إضافة إلى مساهمات المرأة في مسيرة الصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تدير الحوار الدكتورة نورة العبيدلي، زميلة الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي، ويشارك فيه نخبة من أعلام الصحافة والإعلام في الدولة. 

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