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محمد عتيق الفلاحي: تمديد مبادرة «عام الاستدامة» تأكيد على التزام الإمارات بالممارسات المستدامة

محمد عتيق الفلاحي
5 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، تأكيد على الالتزام الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات تجاه تعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات التنموية والإنسانية، من أجل الوصول إلى مستقبل واعد وأكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضح أن الدولة أصبحت أنموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة، حيث أنشأت هوية فريدة وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور، بما يجسد المسيرة الحافلة من العطاء للقائد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي حرص على أن تكون البرامج الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية قائمة على مأسسة الاستدامة كركيزة أساسية لضمان استمراريتها.

محمد عتيق الفلاحي
الإمارات
الاستدامة
عام الاستدامة
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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