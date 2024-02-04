هزاع بن زايد: تمديد «عام الاستدامة» فرصة لمضاعفة الجهود

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية وتنميتها، وإطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة والفاعلة».