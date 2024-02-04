الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: تمديد «عام الاستدامة» فرصة لمضاعفة الجهود

هزاع بن زايد: تمديد «عام الاستدامة» فرصة لمضاعفة الجهود
5 فبراير 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع
أبوظبي تتسلم راية تنظيم المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم 2027

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية وتنميتها، وإطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة والفاعلة».

هزاع بن زايد
الإمارات
الاستدامة
عام الاستدامة
آخر الأخبار
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©