أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 9.4 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.4 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The #lowest_temperature recorded over the country today morning was 4.9 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/JLSOJruQIc — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 5, 2024