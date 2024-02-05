جامعة الإمارات تسجل 40 براءة اختراع وتمنح 24 براءة اختراع في 2023

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا ملموسًا في مجالات البحث والابتكار، إذ سجلت 40 براءة اختراع، ومُنحت 24 براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام 2023.

وتعتبر الجامعة، واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث تكرس جهودها لدعم الأبحاث المتقدمة التي تعزز التقدم العلمي والتكنولوجي وتدعم الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إن هذا الإنجاز يعزز مكانة جامعة الإمارات في المشهد الأكاديمي العالمي، حيث تسهم الاختراعات الجديدة في تعزيز التقدم التكنولوجي والاقتصادي، ويعكس أيضًا الدعم المستمر في تطوير المعرفة وتعزيز البحث العلمي داخل الحرم الجامعي، مما يعزز مكانة الجامعة مركزا رائدا في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، وخاصة في المجالات التي تهم المجتمعات العلمية.

وأضاف أن الجامعة سجلت 28 براءة اختراع في عام 2022، فيما بلغت عدد براءات الاختراع المسجلة 40 براءة اختراع في عام 2023 ، بزيادة تقدر بـ 42.86%.

وأوضح أن الزيادة في تسجيل براءات الاختراع لعام 2023 جاءت نتيجة إطلاق "منصة مسرّعات تسجيل براءات الاختراع"، والتي تعمل على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية، وتسمح للمخترعين والباحثين من داخل الجامعة، وخارجها، بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تسجيل براءات الاختراع في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) خلال 70 يوماً.

وذكر أن الاختراعات الممنوحة تشمل مجموعة واسعة من المجالات، حيث تم منح 17 براءة اختراع في مجالات الهندسة، و5 براءات في مجالات العلوم، وبراءة اختراع في كل من الصحة وتكنولوجيا المعلومات.