رئيس الدولة يصل الأردن في زيارة أخوية.. وعبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق المطار، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلاً من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.