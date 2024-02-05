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بحضور نهيان بن مبارك.. وزارة التسامح والتعايش و«تريندز» يوقعان اتفاقية تعاون

بحضور نهيان بن مبارك.. وزارة التسامح والتعايش و«تريندز» يوقعان اتفاقية تعاون
5 فبراير 2024 14:06

بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وقعت عفراء الصَّابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية للتعاون المشترك بين الوزارة والمركز تؤطر سبل تفعيل قدراتهما معاً لخدمة أهدافهما الاستراتيجية، وذلك في مجالات البحث العلمي ونشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محلياً ودولياً.

ونصت اتفاقية التعاون على تعزيز الشراكة بين الطرفين، من خلال البحث العلمي الهادف، وتنظيم وطرح عدد من المبادرات العالميَّة ذات الاهتمام المشترك، مثل تنظيم المشروعات البحثية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج التي تسعى لتعزيز قيم التعايش والتسامح، وتعزيز التعاون بينهما بصفةٍ دائمةٍ من خلال تطوير ودعم أُطُر التفاهم عبر تبادل الخبرات للمساهمة في تنمية المجتمع، وتهيئة بيئة من التَّعارف والتَّسامح والتفاهم والتعايش والاحترام بين الجميع.

وقالت سعادة عفراء الصابري، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك، تؤكد دائماً أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية من أجل تحقيق الأهداف السامية، التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة مجتمعياً وعالمياً، بمختلف الوسائل والمبادرات الممكنة.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات هي خطوة في هذا الاتجاه، حيث يعملان معاً من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تتمحور حول التسامح والتعايش من خلال البحث العلمي، وتنظيم وطرح عدد من المبادرات العالميَّة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج التي تسعى لتعزيز قيم التعايش والتسامح، في إطار التفاهم المشترك وتبادل الخبرات.

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من جانبه أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته وتقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التسامح والتعايش لنشر قيم التسامح والتعايش محلياً وإقليمياً وعلى المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرتْ ثقافة حقيقيَّة للتسامح داخل المجتمع، حيث باتت تجربة دولة الإمارات في التسامح والتعايش والسلام نموذجاً عالمياً يشهد له الجميع، مشيداً بالجهود المباركة والدؤوبة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في هذا المجال.

وأوضح أن توقيع الوزارة و«تريندز» اتفاقية للتعاون المشترك يعد إضافةً حقيقيةً لجهودهما، وفرصة ثمينة لتكامل الجهود بين الطرفين من أجل مشاريع ومبادرات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي، تحقِّق أهدافهما في نشر قيم وثقافة الحوار والتسامح الإنسانية، مؤكداً أن «تريندز» وفق رؤيته البحثية الاستشرافية، والوزارة وفق ثقافتها العالمية الإنسانية ستعزز الأخوة الإنسانية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لهذه الاتفاقية في عددٍ من المجالات والمبادرات المهمَّة.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
وزارة التسامح والتعايش
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