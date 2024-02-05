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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
5 فبراير 2024 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
سيكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 17:35.
في بحر عمان، يكون الموج مضطربا. ويحدث المد الأول عند 22 :20 والمد الثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 49 :12 والجزر الثاني عند الساعة 01:43.

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المصدر: وام
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