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انطلاق فعاليات «اليوم العائلي» في الفجيرة

سيف الشرقي يشهد فعاليات «اليوم العائلي» في الفجيرة (من المصدر)
6 فبراير 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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زار الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، رئيس هيئة الفجيرة للمنطقة الحرة، فعاليات يوم الفجيرة للأسر والعائلات، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الإلكترونية، حيث قاما بجولة تفقدية للأجنحة والفعاليات المصاحبة للحدث.
وأطلع الشيخ سيف بن حمد والشيخ الدكتور محمد بن حمد، على أنشطة أكاديمية تدريب الشباب والناشئين وتفاصيل إضافة نشاطات رياضية جديدة، وأثنيا على مشاركة القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بالشرطة المجتمعية في الفعاليات وقيامها بدورها الهام والبارز في توعية المجتمع، كما زارا جناح إدارة الدفاع المدني وقسم حماية الحياة المدنية واستمعا إلى إيجاز حول دورها المهم في تقديم النصح والإرشادات اللازمة للسلامة والوقاية من الحرائق.
وأثنى الشيخ سيف بن حمد الشرقي على تواجد دائرة الفجيرة للسياحة والآثار وعلى دورها المهم في التعريف بالسياحة الداخلية وإبراز أهم المعالم والمواقع التاريخية في الإمارة، مثمناً جهود إدارة نادي الفجيرة للرياضات البحرية في تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية.

سيف بن حمد بن محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
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