تتويج الفائزين في الخيل والسلوقي العربي بـ«مهرجان الظفرة»

الظفرة (الاتحاد)

توج مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، الفائزين في سباقات الخيل العربي الأصيل والسلوقي العربي والغنم النعيمي، وسط حضور واسع من عشاق المسابقات التراثية، وذلك على منصة المهرجان الرئيسية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حصد المركز الأول في سباق الخيل العربي الأصيل -شوط الظفرة 1700 متر، الخيل «حمدان الغربية» لـسهيل علي المزروعي، في الشوط المفتوح 1400 متر، ذهب المركز الأول إلى «مكتوب» لعلي سهيل المزروعي، أما في شوط المبتدئين 1400 متر، فكان المركز الأول من نصيب «أساطير المغيرات» لأحمد علي الجنيبي.

وشهد سباق السلوقي العربي، (200 متر)، تنظيم 6 أشواط (3 ذكور و3 إناث)، وجاء في المركز الأول في شوط الذكور الأول «أرون» لمالكه عامر محمد المنصوري، وفي شوط الذكور الثاني «مهندس» لمالكه جمعة خاطر، وفي شوط الذكور الثالث «رمز» لمالكه ناصر دلموك، فيما كان المركز الأول في شوط الإناث الأول من نصيب كل من «مداهمة» لمالكها جابر عوض المنصوري، وفي شوط الإناث الثاني «3A» لمالكها عامر محمد المنصوري، وفي شوط الإناث الثالث «لواهيب» لمالكها ناصر دلموك.

وفي مسابقة الغنم النعيمي، كان المركز الأول في كل شوط من الأشواط الثمانية على النحو الآتي: «شوط أجمل فحل ذهب إلى مالكه يوسف عبيد سعيد الخميري الزعابي، وشوط أجمل جذعه إلى مالكها محمد شريف محسن الحارثي، أجمل 3 جذعات لمالكها غانم راشد مبارك المنصوري، أجمل جذعة إنتاج محلي لمالكها صالح عبدالله محمد الحمادي، أجمل شاه لمالكها محمد أحمد إبراهيم أحمد، أجمل جذع لمالكه غانم راشد مبارك المنصوري، أجمل جذع إنتاج محلي لمالكه أحمد راشد مبارك المنصوري، وفي شوط الجمل 10 رؤوس ذهب المركز الأول إلى مالكه محمد أحمد إبراهيم أحمد».