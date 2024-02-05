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علوم الدار

«طرق دبي» توقِّع اتفاقية تعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
6 فبراير 2024 01:02

دبي (وام)

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وقَّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون، والمتخصصة في توفير منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات بهدف دعم مسيرة الهيئة في التحول إلى الحوسبة السحابية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والنهج حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي، وحلول البيانات بالإضافة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم استراتيجيتها في التحول إلى الحوسبة السحابية، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الهيئة وإمارة دبي على وجه العموم، ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وقَّع الاتفاقية عن الهيئة محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي، وعن شركة «أمازون ويب سيرفيسز» فويتشك باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المظرب «تخدم هذه الاتفاقية جهود الهيئة في تعزيز ريادتها وتحقيق توجهاتها في التحول إلى الحوسبة السحابية، عبر توظيف أحدث الابتكارات لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التقنيات، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المختصة من القطاع الخاص، بما فيها أمازون ويب سيرفيسز».
من جانبه، قال فويتشك باجدا «يمثل هذا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في المنطقة. نحن فخورون ببداية الدعم للهيئة في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها وتعزيز الابتكار في دبي».
وتطمح الهيئة من خلال هذه الشراكة مع أمازون ويب سيرفيس إلى تعزيز تقنياتها وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، حيث يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية نحو مستقبل رقمي متطور، يسهم في توظيف أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة المستخدم في إمارة دبي.

طرق دبي
دبي
الإمارات
أمازون ويب سيرفسز
التحول الرقمي
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