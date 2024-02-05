محاضرة تحفيزية لنزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة في إطار الجهود لتأهيل وتعزيز المهارات والقدرات لدى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية محاضرة بعنوان «الاستثمار في القوة الإبداعية» بمشاركة 17نزيلاً من المؤسسات العقابية والإصلاحية برأس الخيمة.

قدمت المحاضرة، مريم الكاس المدربة ورائدة الأعمال التي تناولت محاور أبرزها تعزيز الابتكار والإبداع، والتحفيز على التفكير الابتكاري ومواجهة التحديات واستكشاف فرص جديدة، بوساطة أساليب تدريبية متنوعة ومبتكرة، تضمنت الحوار والمناقشة. هدفت المحاضرة إلى تشجيع النزلاء على تطوير مهاراتهم الإبداعية وتحفيزهم للاستفادة من أفكارهم واستغلالها لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن القوة الإبداعية مورد ثمين يمكن تنميتها وتوظيفها في خدمة الفرد والمجتمع والوطن وأن النزلاء لديهم إمكانيات كبيرة للتغيير والتحسن، وأنه يمكنهم تحويل تجاربهم السلبية إلى فرص إيجابية، إذا ما تلقوا الدعم والتوجيه اللازمين وتوفير بيئة تربوية محفزة لهم تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وبمستقبلهم.

ومن جانبها، قالت عذرا النقبي، منسقة مركز السعادة والثقافة المجتمعية بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إن هذه المحاضرة تأتي في إطار البرنامج التأهيلية التي تهدف إلى تمكين النزلاء وتجهيزهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.