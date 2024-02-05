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تطوير كوادر شرطة أبوظبي لتقديم خدمات متميزة

أحمد المهيري في حديث مع مراجع لترخيص أبوظبي (من المصدر)
6 فبراير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، على خدمات إسعاد المتعاملين في مديرية ترخيص السائقين والآليات، وذلك ضمن مبادرة «في الميدان».
وشارك الموظفين في إنجاز معاملات الجمهور والاستماع لاستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت الجهد، بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين. 
وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، وفق منهجية منظمة ودقيقة، لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، من خلال التدريب المستمر وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات.

شرطة أبوظبي
الإمارات
إسعاد المتعاملين
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