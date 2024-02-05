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«أوقاف دبي» ترعى افتتاح ثلاثة صفوف لتعليم ذوي التوحد

خلال افتتاح الصفوف (من المصدر)
6 فبراير 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وتلبية احتياجاتهم من خلال مساندة الجهات التي توفر الدعم الإرشادي والبرامج التدريبية لأسرهم ولأفراد ومؤسسات المجتمع.
وتسهم الغرف الصفية الثلاث في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد، وبلغت قيمة المساهمة المقدمة من (أوقاف دبي) لدعم المشروع 500 ألف درهم تم تقديمها من مصرف الشؤون الاجتماعية.
وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على مواءمة استراتيجيتها مع توجه إمارة دبي لتصبح مدينة صديقة ومُلهمة لأصحاب الهمم، وذلك في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأضاف المطوع: تؤمن (أوقاف دبي) بأن أصحاب الهمم جزء حيوي من النسيج المجتمعي، لذا فإننا لا ندخر جهداً في مواصلة تمكين هذه الفئة من خلال مصرف الشؤون الاجتماعية الذي يقدم الدعم اللازم لمؤسسات ومراكز رعاية أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم.

أوقاف دبي
دبي
الإمارات
ذوي التوحد
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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