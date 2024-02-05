«صندوق المعرفة» في دبي تُخصص أصولاً تعليمية

دبي (الاتحاد)

عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن المرحلة التنموية الجديدة في إمارة دبي، وتماشياً مع الأهداف الطموحة للإمارة على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة عن تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربعة من الأصول التعليمية في إمارة دبي خلال العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 211 بالمئة عن عام 2022، والتي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم، حيث من المتوقع أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر وتوفر المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأميركية.

وتضمنت الأصول المخصصة مناطق جغرافية متنوعة في إمارة دبي، حرصت المؤسسة على توزيعها بشكل يخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث تشمل هذه المناطق ند الشبا، البرشاء، الخوانيج، الثنية، ند حصة، مزهر، النهدة والروية.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة التي تديرها المؤسسة بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية عام 2023، 1.01 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 47.2 بالمئة عن قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ أسهمت الاستراتيجية المستدامة التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.

وأشار أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، إلى أن وصول القيمة السوقية للاستثمارات إلى المليار درهم يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس بوضوح الاتجاه الإيجابي للاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة في إدارة الصندوق، حيث سيكون لهذه الاستثمارات دوراً مؤثراً في تلبية الاحتياجات ودعم المبادرات وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي في الإمارة انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندتي «دبي الاقتصادية D33» و«دبي الاجتماعية 33»، مضيفاً أن مؤسسة صندوق المعرفة قدمت خلال العام 2023 أكثر من 250 مليون درهم لدعم المبادرات التعليمية في الإمارة.

بدوره، أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة على حرص المؤسسة على جذب المستثمرين في مجال التعليم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها إمارة دبي لدعم القطاع التعليمي، مشيراً أن المؤسسة نجحت في العام الأول منذ إطلاق استراتيجيتها 2023 - 2025 في تعزيز التفاعل مع المستثمرين لجذب الاستثمارات التعليمية وتحفيزهم للاستثمار في الأصول التعليمية، وتجلى ذلك في المساحات التعليمية التي تم تخصيصها خلال عام 2023 للمستثمرين، حيث تعكس القيمة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها إمارة دبي.

وأشاد العور بدور الشركاء المساهمين في القطاع التعليمي في الإمارة، وقال: «نشكر شركاءنا في القطاع الحكومي والخاص، والداعمين الرئيسين لمشروع«مدارس دبي»، وهم شركة داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، جمعية دار البر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالإضافة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إذ كان لمساهمتهم القيّمة أثرٌ كبير في تعزيز قطاع التعليم في الإمارة».

وحققت المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة ومنها «مدارس دبي»، بأفرعها الثلاثة (مردف وند الشبا والبرشاء)، نتائج ملموسه خلال العام، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين في المدارس 2580 طالب وطالبة من 38 جنسية بنسبة زيادة بلغت 31 بالمئة عن العام 2022. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد من قبل الأسر على تسجيل أبنائهم في مدارس دبي نظراً للبيئة المثالية التي توفرها المنظومة التعليمية ضمن مشروع مدارس دبي الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لحرص سموه على تمكين الأجيال القادمة وتوفير متطلبات الإبداع والابتكار للمساهمة بشكل إيجابي في صناعة المستقبل.

وقدمت المؤسسة خلال العام الماضي منحاً دراسية لأكثر من 2200 طالباً من طلبة مدارس دبي بمختلف المراحل الدراسية ممن تنطبق عليهم اشتراطات الحصول على المنح الدراسية بقيمة بلغت 50 مليون درهم.

وعلى صعيد آخر، قامت المؤسسة خلال عام 2023 بتخصيص أكثر من 14 مليون درهم للمنح الدراسية للطلبة الإماراتيين المتميزين ضمن «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم من المؤسسة منذ أطلاق المبادرة في عام 2017 أكثر من 62 مليون درهم تم خلالها رعاية أكثر من 350 طالباً إماراتياً متميزاً.