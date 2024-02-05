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علوم الدار

جامعة العين تنظم المنتدى الثاني للعلوم الصحية والطبية لطلبة الدراسات العليا الخميس المقبل

جامعة العين تنظم المنتدى الثاني للعلوم الصحية والطبية لطلبة الدراسات العليا الخميس المقبل
6 فبراير 2024 01:02

تنظم كلية الصيدلة في جامعة العين المنتدى الثاني للعلوم الصحية و الطبية لطلبة الدراسات العليا، الخميس المقبل 8 فبراير 2024، في مقر الجامعة في العاصمة أبوظبي. يشارك في المنتدى أكثر من 100 طالب دراسات عليا من 10 دول عربية وأجنبية مشاركة، ويستعرض أكثر من 120 ورقة بحثية.

ويهدف المنتدى إلى توفير فرصة فريدة لطلبة الدراسات العليا لتعزيز معرفتهم العلمية، وتطوير مهاراتهم، واستكشاف فرص مهنية متنوعة، والتفاعل مع الخبراء وتوسيع شبكتهم المهنية من خلال مسابقة أبحاث طلبة الدراسات العليا التي تتمحور حول عدة مجالات وهي: العلوم الصحية والطبية، وعلوم الصيدلة واكتشاف الأدوية، والذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية، والهندسة الطبية، وعلوم التغذية وعلوم الطعام، وممارسة الصيدلة والعلوم السريرية.

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تتألف مسابقة البحوث الطلابية من ثلاث فئات: العروض الشفهية، وعروض الملصقات، ومسابقة الرسالة في ثلاث دقائق. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المؤتمر محاضرات متنوعة، ونقاشات جماعية، وفعاليات علمية واجتماعية، مثل: مسابقات المجموعات، وجناح التوظيف، والألعاب الثقافية.

ويشارك في المنتدى متحدثين رئيسيين وهما: كينيشيرو كامي، أستاذ مشارك في علوم الأحياء والهندسة الحيوية، في قسم العلوم والهندسة من جامعة نيويورك - أبوظبي. وعدي إدريس، باحث رئيسي في مجموعة العلاجات المضادة للفيروسات في كلية علوم الحياة، جامعة كوينزلاند، أستراليا.

جامعة العين
الإمارات
مؤتمر الصيدلة
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