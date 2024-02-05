الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة العين تنظم المنتدى الثاني للعلوم الصحية والطبية لطلبة الدراسات العليا الخميس المقبل

جامعة العين تنظم المنتدى الثاني للعلوم الصحية والطبية لطلبة الدراسات العليا الخميس المقبل
6 فبراير 2024 01:02

تنظم كلية الصيدلة في جامعة العين المنتدى الثاني للعلوم الصحية و الطبية لطلبة الدراسات العليا، الخميس المقبل 8 فبراير 2024، في مقر الجامعة في العاصمة أبوظبي. يشارك في المنتدى أكثر من 100 طالب دراسات عليا من 10 دول عربية وأجنبية مشاركة، ويستعرض أكثر من 120 ورقة بحثية.

ويهدف المنتدى إلى توفير فرصة فريدة لطلبة الدراسات العليا لتعزيز معرفتهم العلمية، وتطوير مهاراتهم، واستكشاف فرص مهنية متنوعة، والتفاعل مع الخبراء وتوسيع شبكتهم المهنية من خلال مسابقة أبحاث طلبة الدراسات العليا التي تتمحور حول عدة مجالات وهي: العلوم الصحية والطبية، وعلوم الصيدلة واكتشاف الأدوية، والذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية، والهندسة الطبية، وعلوم التغذية وعلوم الطعام، وممارسة الصيدلة والعلوم السريرية.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يطلق ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات
رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج

تتألف مسابقة البحوث الطلابية من ثلاث فئات: العروض الشفهية، وعروض الملصقات، ومسابقة الرسالة في ثلاث دقائق. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المؤتمر محاضرات متنوعة، ونقاشات جماعية، وفعاليات علمية واجتماعية، مثل: مسابقات المجموعات، وجناح التوظيف، والألعاب الثقافية.

ويشارك في المنتدى متحدثين رئيسيين وهما: كينيشيرو كامي، أستاذ مشارك في علوم الأحياء والهندسة الحيوية، في قسم العلوم والهندسة من جامعة نيويورك - أبوظبي. وعدي إدريس، باحث رئيسي في مجموعة العلاجات المضادة للفيروسات في كلية علوم الحياة، جامعة كوينزلاند، أستراليا.

جامعة العين
الإمارات
مؤتمر الصيدلة
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©