إطلاق الموسم الـ26 لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

دبي (وام)

أطلقت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية موسمها الـ26 - 2024 تحت الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة: «نسعى جميعاً، وفقاً للتوجيهات السديدة لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية والتي من أبرزها تحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة لتنمية فكر الطفل وثقافته وملكات الإبداع لديه، وكذلك الارتقاء بمستوى إبداعات الطفولة ورعاية الطفولة المبدعة في مجتمعنا وتشجيع المنافسة البناءة بين أطفال دول مجلس التعاون العربية في مختلف المجالات والأنشطة».

ومما يميز الجائزة في تأدية رسالتها الإبداعية تباين المستويات والتي تجسد 3 مرتكزات، المستوى الأول من فئة الطلاب الأسوياء من سن 8 إلى 18 سنة، أما المستوى الثاني فهو فئة الأطفال من أصحاب الهمم من سن 8 إلى 18 سنة، فيما يتعلق المستوى الثالث باختيار أفضل مؤسسة أو هيئة أو مركز أو مدرسة يقوم برعاية الطفولة السوية ومن فئة أصحاب الهمم بالدولة.

وتم توزيع كتيبات الموسم السادس والعشرين على الجهات المعنية، إضافة إلى التواصل الجماهيري في مقر الجائزة للإجابة عن الاستفسارات. وناشدت أمينة الدبوس السويدي الآباء والأمهات والمؤسسات، المشاركة في فعاليات الموسم 26 لعام 2024 لاسيما أن الجائزة احتفلت مؤخراً باليوبيل الفضي للجائزة 25 عاماً في خدمة إبداعات الطفولة، وذلك لاستثمار الوقت والذات في ممارسات بناءة وهادفة تعزز من التفكير العلمي السليم، وترسخ القيم الأكاديمية والذهنية لديهم وتنمي مفاهيم الولاء والانتماء لإماراتنا الحبيبة.