«استشاري الشارقة» يناقش إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس المقبل، جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، مناقشة المجلس لمشروع قانون لسنة 2024م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، ومعاونيه من كبار ضباط الأكاديمية، والمستشار عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيه من الدائرة.