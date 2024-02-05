2533 مستفيداً من برنامج التوعية بقروض هيئة أبوظبي للإسكان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تسجيل 2533 مواطناً لمتطلبات «برنامج التوعية المالية»، أتم منهم 1823 فرداً البرنامج الذي يهدف إلى تطوير المهارات المالية للمستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه «الهيئة»، ومساعدتهم في التخطيط الفعّال والاستفادة الكاملة من القروض واستخدامها بشكل يخدم احتياجات الأسرة المستقبلية، وتعريفهم بكيفية إعداد الميزانيات الملائمة للبناء، والتخطيط المالي السليم بشكل يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية وجدولتها بشكل مدروس.

ويأتي برنامج التوعية المالية لتفادي التحديات التي يمكن أن تواجه المستفيدين من قروض الإسكان التي تقدمها «الهيئة»، وتمكينهم من الانتفاع من القروض في منافع سكنية تخدم احتياجاتهم الأسرية وإدارتها بكفاءة مالية عالية، من خلال التخطيط المالي المستند على منهجية علمية مدروسة، تساهم في تقليل احتمالية التعثر في سداد تلك القروض، من خلال القدرة على احتساب تكلفة البناء والالتزامات والمصاريف الناشئة عنه، وأثرها على جوانب الإنفاق الأخرى.

يعد الالتحاق بهذا البرنامج متطلباً إلزامياً قبل تفعيل قروض الإسكان بمختلف أنواعها، بما في ذلك قرض بناء مسكن، قرض شراء مسكن، وقروض التوسعة والصيانة وقرض الهدم وإعادة البناء.

تم تطوير برنامج التوعية المالية كأحد مخرجات لجنة الرفاهية المالية والتي ترأسها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، هيئة أبوظبي للإسكان ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين. يتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية، تركز الوحدة الأولى على الوعي المالي العام، فيما خصصت الوحدة الثانية لأساليب التعايش الآمن مع قرض الإسكان، والأخيرة لطرق الانتفاع من القروض السكنية. وتتنوع أساليب الطرح في البرنامج ما بين فيديوهات وأنشطة تفاعلية، وهو متاحٌ للمواطنين المستفيدين وفق تواريخ زمنية مرنة.

يذكر أنه يتوجب على جميع المستفيدين من خدمات القروض السكنية استكمال البرنامج سواء بشكل حضور أو افتراضي عبر منصة التعلم «مدى الحياة» التابعة لدائرة التمكين الحكومي، وذلك لضمان القدرة على تفعيل القرض السكني.

تبلغ مدة حضور البرنامج خمس ساعات لبرنامج التعلم الذاتي الافتراضي ويوم واحد لبرنامج التعلم الحضوري، علماً بأنه يتم توفير جلسات لبرنامج التوعية المالية في مركز إسكان أبوظبي للمستفيدين من قروض الإسكان من قبل دائرة التمكين الحكومي.