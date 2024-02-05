«ميدلاب الشرق الأوسط»: تأكيد أهمية أبحاث الجينوم لتحسين الصحة ونوعية الحياة

دبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة كارولينا كوبوس، رئيس مختبر الجينوم الجزيئي والطب الدقيق وشركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، الزنج، البحرين، على أن البيانات الجينومية والطب الشخصي، إلى جانب التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تحسن الاستراتيجيات الوقائية وتعزز من نوعية حياتنا وطول العمر.

جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر طب الجيل القادم، الذي يقام على هامس مؤتمر ومعرض «ميدلاب الشرق الأوسط» الذي افتتح أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم بعد غد الخميس.

وأردفت كوبوس: «تحظى مبادرات الجينوم المحلية التي يجري تنفيذها بأهمية بالغة أيضاً، مثل برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج جينوم قطر، مع التركيز على بناء القدرات الداخلية والحد من الاستعانة بمصادر خارجية، لذا يجب علينا أن نفهم لماذا يجب تصميم الاستراتيجيات الوقائية والتشخيصية بما يتناسب مع التركيب الجيني للسكان المحليين».

ويتعمق مؤتمر طب الجيل القادم، برئاسة الدكتورة كوبوس، في العلاقة التي تربط بين الطب والذكاء الاصطناعي، ويناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة في التشخيص، وتطوير العلاج، والطب الشخصي، وتقديم الرعاية الصحية.

وفي مكان آخر على جدول أعمال المؤتمر أمس، ناقش الدكتور محمد الدين، من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، مبادرات الجينوم العربي الأخيرة في مركز علم الجينوم التطبيقي والانتقالي، والدكتور أنس حمد من مركز الجينوم العربي التطبيقي، كما سلطت مؤسسة حمد الطبية في قطر الضوء على أهمية الدقة في علاج الأورام وعلم الوراثة الدوائي، وشملت المواضيع الأخرى وجهة نظر شرق أوسطية حول علم جينوم سرطان الثدي، وعلم الأورام الشخصي، والذكاء الاصطناعي في علم الأمراض.

ويشكل المؤتمر جزءاً من فعالية طب الجيل القادم ، حيث تضم منطقة ومؤتمر طب الجيل القادم أكثر من 100 عارض، وتركز على مجال رائد في مجال المختبرات الطبية يهدف إلى تخصيص الرعاية الصحية للأفراد باستخدام التقنيات المتقدمة والتطورات الجديدة في العلوم الطبية.

وقال توم كولمان، مدير معرض «ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:«يهدف كبار الباحثين في مجال طب الجيل القادم، بالتعاون مع شركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، إلى تعزيز العلوم العالمية والرعاية الصحية الإقليمية من خلال العلاجات المصممة لتسلسل الجينوم، حيث تنتشر الاضطرابات الوراثية على نطاق واسع في العالم العربي، مما يجعل فهم علم الوراثة أمراً حيوياً».

ومن المتوقع أن يستقبل معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 30 ألف زائر و900 عارض يمثلون 180 دولة، حيث يتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام 12 محوراً رئيسياً .