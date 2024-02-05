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رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك
5 فبراير 2024 23:04

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأعرب الرئيس الروسي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لنجاح جهود وساطة دولة الإمارات بشأن تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا التي جرت مؤخراً.
وتطرق سموه والرئيس الروسي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، مؤكداً سموه في هذا السياق نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية وإيجاد الحلول السياسية للنزاعات والصراعات من خلال مواصلة الحوار والدبلوماسية. 
وشدد سموه على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات والمساعي التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

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