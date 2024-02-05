منصور بن محمد يشهد منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، منافسات اليوم الثالث من النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وعدد من الضباط، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على فعاليات اليوم الثالث الذي تضمن قيام الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية الخاصة من مختلف دول العالم بالتنافس فيما بينها ضمن تحدي «إنقاذ ضابط» والذي يشمل التعامل مع عدد من أهداف الرماية في ميدان التدريب وتجاوز العوائق، وعملية نقل وإنقاذ من خلال جسر حبال معُلق. وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم واستضافة للنسخة الخامسة من التحدي الذي يشهد نمواً كبيراً في أعداد الفرق المشاركة عاماً تلو الآخر، ما يسهم في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بين الفرق الخاصة لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات.