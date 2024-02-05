الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة
6 فبراير 2024 00:06

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بدعم المبادرات الأممية، وجهودها الإنسانية في مختلف مناطق العالم.
وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات في قطاع غزة، وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في القطاع لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، إلى جانب العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة، وإيجاد أفق للسلام القائم على أساس «حل الدولتين» لكونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها. 
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما من شأنه تعزيز الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة سكانه وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتستدعي التحرك الدولي الفاعل للتعامل معها والعمل على منع تفاقمها. 
من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش عن تقديره لدعم دولة الإمارات الدور الإنساني للأمم المتحدة في غزة، وأكد الجانبان أهمية دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، والحاجة إلى العمل معاً خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج
عبدالرحمن العويس: اعتماد محمد بن راشد السياسـة العليا للعلوم خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أنطونيو غوتيريش
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©