أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم،هي 4.9 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس".

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 4.9 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/2J0jeOM49Z — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 6, 2024