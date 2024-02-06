شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام الدراجات الكهربائية

دعت شرطة أبوظبي في إطار حملة وزارة الداخلية بعنوان " القيادة الآمنة لسائقي الدراجات " الجمهور للإلتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية من خلال 6 قواعد مهمة وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدم المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير والالتزام بحدود السرعة المحددة، وتفادى حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية واحترام إشارات وقواعد المرور.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.