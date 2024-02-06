مطارات أبوظبي تعين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً

أعلنت "مطارات أبوظبي"، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات التجارية الخمس في إمارة أبوظبي، عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، وبذلك تنتقل سورليني إلى هذا الدور بشكل دائم بعد أن عملت بصفة مؤقتة منذ يونيو 2023.

وأشرفت إيلينا، منذ انضمامها إلى مطارات أبوظبي، على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والذي يعد من بين أكبر مباني المطارات في العالم، إذ يتمتع بالقدرة على استضافة 45 مليون مسافر سنوياً واستيعاب 79 طائرة في أي وقت، مما يعزز مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

إضافة إلى ذلك، لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على الزيادة في أعداد حركة المسافرين، والتي لا تزال تشهد نمواً سنوياً، فضلاً عن جذب شركات طيران ومسارات جديدة إلى أبوظبي، بما في ذلك الناقل الوطني الفرنسي إير فرانس.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن نرحب بإيلينا سورليني في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي. وبفضل سجلها الحافل بالنجاح في قطاع الطيران، لدينا ثقة كاملة في قدرتها على قيادة المؤسسة خلال المرحلة التالية من النمو، وهو ما يؤكده التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية ومركز رائد للطيران. وأتمنى لها كل التوفيق في دورها الجديد".

من جانبها قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي:"يشرفني أن أتولى رسميًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي. وبهذه المناسبة، أجدد التزامي بدعم وتعزيز النمو لقطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، وخاصةً بعد افتتاح مبنى المسافرين A".

وأضافت:" تتمتع أبوظبي بالكثير من الإمكانيات بالإضافة إلى كونها مركزاً رائداً للتميز والابتكار، كما أن مطاراتنا بمثابة البوابة الحقيقية إلى أرض غنية بالتراث الثقافي والفرص التجارية الواعدة، وأنا أتطلع للمساهمة في ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كأحد أفضل المطارات في العالم، والذي يلبي أعلى معايير الجودة لمسافرينا”.

وتتمتع سورليني بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الطيران، قبل انضمامها إلى مطارات أبوظبي، شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك المدير التنفيذي لمحفظة النقل والخدمات اللوجستية في "القابضة" (ADQ)، ونائب رئيس الإستراتيجية المؤسسية للمجموعة في المجموعة العمانية للطيران ومدير الإستراتيجية في مطارات كوبنهاجن. وقبل ذلك، شغلت منصب نائب الرئيس في مطارات ماكواري، إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة للمطارات الخاصة في العالم، وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي، و"القابضة" (ADQ) لخدمات الطيران والفضاء.