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عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس إندونيسيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس إندونيسيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية
6 فبراير 2024 11:16

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، وذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، الذي أقيم أمس في صرح زايد المؤسس في أبوظبي.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما تناول الجانبان التعاون الثنائي بين دولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والطاقة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمعالي معروف أمين والوفد المرافق، مهنئاً معاليه بمناسبة فوز الجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا، جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024.

وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، تجمعهما علاقات متميزة قائمة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام والرغبة المشتركة في تطوير آفاق التعاون، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

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وأشار سموه إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الإندونيسية فتحت آفاقاً واعدة للمزيد من التطور في هذه العلاقة، وذلك بما يدعم أهداف البلدين التنموية. من جانبه أكد معالي معروف أمين، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً عالمياً بارزاً في التسامح والتعايش، وحريصة على نشر قيم الأخوة الإنسانية في العالم أجمع. حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

المصدر: وام
إندونيسيا
عبدالله بن زايد
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