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علوم الدار

"معاً .. أبوظبي أجمل" تستهدف تعزيز المظهر العام للمدينة

"معاً .. أبوظبي أجمل" تستهدف تعزيز المظهر العام للمدينة
6 فبراير 2024 14:51

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" حملة توعوية موحدة تحت عنوان"معاً .. أبوظبي أجمل" استهدفت تعزيز المظهر الجمالي العام لمدينة أبوظبي وضواحيها، ومواجهة كافة أنواع المشوهات، وتفعيل الشراكة مع المجتمع لحماية المظهر العام.

 استمرت الحملة خمسة أيام، وشملت جميع النطاقات الجغرافية التابعة للبلديات الفرعية والتواجد البلدي: "مركز بلدية مدينة زايد، مركز بلدية المدينة، مركز بلدية الوثبة، مركز بلدية الشهامة، مركز بلدية مصفح، مركز التواجد البلدي - بني ياس".

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كما ركزت الحملة على توعية المجتمع بشأن القوانين الخاصة بالحفاظ على المدينة والمظهر العام، وتحفيز المجتمع للاضطلاع بمسؤولياته تجاه المظهر العام، وجمال المدينة، والمساهمة في التخلص من كافة أنواع مشوهات المظهر العام، وتعزيز مبادئ الأخلاقيات العامة واستثمارها في إبراز حس المسؤولية المجتمعية تجاه المظهر العام، وتوطيد علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.  

وتضمنت الحملة الموحدة تنظيم زيارات توعوية ميدانية، ونشر مطبوعات إرشادية في قنوات التواصل الاجتماعي، ومنشورات توعوية في تطبيق "فريجنا"، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية توعوية إلى السكان.

المصدر: وام
مدينة أبوظبي
بلدية أبوظبي
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