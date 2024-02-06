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علوم الدار

"صحة دبي" تستعرض جهودها لتطوير طب الأسنان

"صحة دبي" تستعرض جهودها لتطوير طب الأسنان
6 فبراير 2024 16:10

أعلنت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك 2024" المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي عن تفاصيل "وثيقة نطاق الممارسة والكفاءات الأساسية لطب الأسنان العام والإختصاص- الإصدار الثاني" التي تم إصدارها مؤخراً.

 تضمنت الوثيقة نطاق ممارسة طب الأسنان العام والاختصاص للمهنيين الصحيين المعنيين بتقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات المطبقة في المجال. 

وبلغ عدد المنشآت الصحية التي تقدم خدمات طب الأسنان في إمارة دبي 1043 منشأة وعدد المهنيين الصحيين إلى 4060 مهنيا صحيا.

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وتستهدف هيئة الصحة بدبي من الوثيقة ضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المطلوبة وتوفر الكفاءة لأطباء الأسنان العام والاختصاص والمهارات المهنية المطلوبة لتقديم الخدمة وتحفيزهم على التطوير المهني المستمر إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية وتحديد الإجراءات المسموح القيام بها في هذا التخصص ومن ثم الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

واستعرضت الهيئة خلال " إيدك 2024 "برنامج الإمتياز الموحد لطب الأسنان الذي اعتمدت تنفيذه بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص ضمن برامج التعليم الطبي والتنمية المهنية والذي يستهدف تحسين المهارات السريرية وتطوير المهارات المهنية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت.

وضمن التزامها وأهدافها المعززة لصحة وجودة حياة الطلبة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر تتبنى هيئة الصحة بدبي سياسة واضحة ومجموعة من المبادرات التي تدعم الصحة المدرسية في التعليم الخاص ومن بينها صحة الفم والأسنان التي توسعت فيها الهيئة وشملت 73 مدرسة بواقع 39871 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2022-2023 بعد أن كانت 48 مدرسة تضم 24145 طالباً وطالبة في العام 2021-2022.

 

المصدر: وام
طب الأسنان
صحة دبي
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