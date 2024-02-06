نهيان بن مبارك يؤكد أهمية المؤتمرات العلمية لتعزيز الرعاية الصحية في الدولة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أهمية المؤتمرات العلمية التي تتماشى مع توجه القيادة الحكيمة والتزامها بتعزيز الرعاية الصحية الممتازة والممارسة الطبية المتقدمة في الدولة.

وأشاد معاليه خلال حضوره جانباً من فعاليات النسخة الـ21 من المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات لطب وجراحة العيون الذي عقد في أبوظبي ، بجهود جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون والأعضاء القائمين على الجمعية لما يقدمونه من تجارب تسهم في إثراء المجتمع الطبي، ومشاركة الحاضرين من مختلف أنحاء العالم الخبرات الإماراتية والإنجازات المحلية في هذا المجال.

وعقد الؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمشاركة مجموعة من الجمعيات العالمية والإقليمية في طب وجراحة العيون.

ونظمت جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون المؤتمر المعتمد من دائرة الصحة - أبوظبي بإشراف جمعية الإمارات الطبية، وأقيم بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وتضمن برنامج المؤتمر عشرات ورش العمل التي تبادل فيها الأطباء والعلماء الخبرات والمعلومات عن أحدث التقنيات الجراحية والدراسات العلمية والأبحاث في مجال طب العيون وجراحتها، واستضاف متحدثين عالميين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان وغيرها، إضافة إلى عدد من الأطباء البارزين في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ما وفَّر للأطباء والمتخصصين فرصة لصقل مهاراتهم الطبية والجراحية، واكتساب معرفة جديدة.

وقالت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون: "ناقش المؤتمر العديد من المواضيع الطبية، وشمل ذلك عمليات المياه البيضاء وارتفاع ضغط العين وعمليات زراعة القرنية وتصحيح النظر. وتناول مناقشاته أحدث العلاجات التي تتعلق بأمراض الشبكية واعتلال العصب البصري".

وذكرت الشيخة الدكتورة القاسمي أن المؤتمر استقطب أكثر من 1600 متخصص بأمراض العيون من مختلف أنحاء العالم، وجمع أكثر من 200 متحدث من نخبة الخبراء العالميين، من مختلف التخصصات الدقيقة في طب وجراحة العيون للتركيز على أبرز التطورات في العلاجات الجراحية والإجراءات التشخيصية. وشارك الأطباء في نقاش أكثر من 300 ورقة علمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميسون آل كرم، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر إن من أبرز الجلسات العلمية هذا العام كانت الجلسة المقدمة من مستشفى "أوربيس الطائر" الذي يُعد المستشفى التعليمي الوحيد لطب العيون في العالم على متن طائرة من طراز إم دي-10، والندوة العلمية المقدمة من الأكاديمية الأميركية في طب وجراحة العيون التي استعرضت أحدث التطورات في مجال الشبكية، إضافة إلى تخصيص جلسة عن العلاجات المتقدمة لأمراض العيون باستخدام الخلايا الجذعية، التي تحدث خلالها عدد من خبراء الخلايا الجذعية من اليابان ومن داخل الدولة. ولا ريب أن المؤتمر يعد فرصة مثالية للتبادل الفكري والتعلم من التجارب والدراسات على المستويين المحلي والعالمي.

ويسهم المؤتمر كل عام في إبراز جهود دولة الإمارات، ممثلة بجمعية الإمارات لطب وجراحة العيون، في دعم جهود البحث والتعليم، بتوثيق الروابط مع الجمعيات الإقليمية والعالمية في طب وجراحة العيون، وبحث سبل التعاون البناء، وتبادل الخبرات في هذا المجال.