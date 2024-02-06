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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 فبراير 2024 17:02

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة جنوباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 01:15 والجزر الأول عند الساعة 18:21.

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وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف ، ويحدث المد الأول عند 21:01 والمد الثاني عند الساعة 07:37 والجزر الأول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:40.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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