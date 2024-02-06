وزارة الخارجية تلغي إجراءين حكوميين وتوفر تصديقها الرقمي

تحقيقاً لتكامل خدمة التصديق للشهادات الصادرة عن القطاع الصحي في الدولة، أعلنت وزارة الخارجية عن إلغاء إجراءين حكوميين وتوفير تصديقها الرقمي على شهادات الميلاد والوفاة الرقمية على المنصات الإلكترونية للشركاء.
ونشرت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس »: «معاً نحو تصفير البيروقراطية الحكومية».
تحقيقاً لتكامل خدمة التصديق للشهادات الصادرة عن القطاع الصحي في الدولة، وزارة الخارجية تلغي إجراءين حكوميين— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) February 6, 2024
وتوفر تصديقها الرقمي على شهادات الميلاد والوفاة الرقمية على المنصات الإلكترونية للشركاء. معاً نحو تصفير البيروقراطية الحكومية. #الحكومة_الرقمية #حكومة_الإمارات… pic.twitter.com/idCXl1YGoq