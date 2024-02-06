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علوم الدار

وزارة الخارجية تلغي إجراءين حكوميين وتوفر تصديقها الرقمي

وزارة الخارجية تلغي إجراءين حكوميين وتوفر تصديقها الرقمي
6 فبراير 2024 18:49

تحقيقاً لتكامل خدمة التصديق للشهادات الصادرة عن القطاع الصحي في الدولة، أعلنت وزارة الخارجية عن إلغاء إجراءين حكوميين وتوفير تصديقها الرقمي على شهادات الميلاد والوفاة الرقمية على المنصات الإلكترونية للشركاء.

ونشرت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس »: «معاً نحو تصفير البيروقراطية الحكومية». 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية
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