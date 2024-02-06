مجتمعية «شرطة أبوظبي» تحقق إنجازات ريادية في استدامة الأمن والأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة

شهدت إدارة الشرطة بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من الإنجازات الريادية المتميزة خلال عام 2023 بفضل متابعة ودعم القيادة الشرطية ضمن توجهاتها الاستباقية للارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية، تعزيزاً لجودة حياة المجتمع.

فقد عززت إدارة الشرطة المجتمعية الوعي المجتمعي الوقائي ضد السلوكيات المخالفة للقوانين أو ارتكاب جرائم، فضلاً عن إنجازات وإسهامات أعضاء كلنا شرطة المتمثلة في خدمة المجتمع ودورهم في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها «شرطة أبوظبي» وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني، وتحقيق أهداف شرطة أبوظبي في تعزيز استدامة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة، إلى جانب المحاضرات والاجتماعات واللقاءات والمجالس المجتمعية والمعارض والمشاركات بأجنحة في فعاليات المؤسسات الحكومية أو الخاصة، والتي تعد من أولويات الشرطة المجتمعية في توصيل رسائلها التوعوية والإرشادية.

وثمن العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي دعم القيادة الشرطية لجهود الشرطة المجتمعية بتسخير كافة الإمكانات لتعزيز الأداء الشرطي، وتقديم الخدمات المتميزة وفق أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على ما حققته شرطة أبوظبي في مسيرة التطوير والتحديث، والارتقاء بمستوى العمل الشرطي ضمن جهود تكاملية لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وأكد اهتمام «شرطة أبوظبي» بتعزيز التعاون مع مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق المزيد من الإنجازات، محلياً ودولياً، عبر تبني استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسسية استباقية ومبتكرة، لافتاً إلى دور إدارة الشرطة المجتمعية بتقديم خدمات متميزة للجمهور التزامًا منها بمد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع.

1.3 مليون مستفيد من أنشطة «مجتمعية شرطة أبوظبي» خلال 2023

استفاد أكثر من مليون وثلاثمئة ألفاً من أفراد المجتمع من فعاليات وأنشطة ومشاركات إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال العام الماضي 2023.

وأشار العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى اهتمام الإدارة بتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أفضل الممارسات المتطورة، لافتاً إلى أهمية تعاون الجمهور مع الشرطة في مواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

وأوضح أن الإدارة عززت جهودها، وخصوصاً من خلال قسم توعية المجتمع في تنويع وسائل التوعية المقدمة للجمهور، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية والزيارات، وإرسال الرسائل النصية، وإقامة المجالس المجتمعية وبرامج وورش التوعية، والمبادرات المجتمعية والفعاليات بما يعزز زيادة الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع.

ولفت إلى نجاح منظومة «كلنا شرطة»، الذي تحظى بدعم القيادات الشرطية لما له من دور فعال في الحفاظ على الأمن وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن المنظومة تعمل على تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين فيه، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وأشاد بالتفاعل الكبير من مختلف الجاليات مع أهدافه في ترسيخ قيم العمل التطوعي، والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً حرص أعضاء البرنامج على تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم وإدراكهم التام بأنهم المساند الأساسي لرجل الأمن في الميدان، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

23 مجلساً في أبوظبي والعين والظفرة لتعزيز التواصل البناء مع المجتمع

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، 23 مجلساً في أبوظبي والعين والظفرة خلال 2023، لتعزيز التواصل البناء مع أبناء المجتمع، والشراكة المجتمعية، وترسيخ المواطنة الإيجابية وقيم الولاء والانتماء للوطن. وأسهمت المجالس في الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد ودورهم في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية وكيفية الاستفادة منها.

وشارك فيها متحدثون من مختلف إدارات «شرطة أبوظبي» إلى جانب متحدثين من جهات أخرى، ناقشوا خلالها موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع. ويتمثل الدور الريادي للمجالس من خلال مناقشة مختلف القضايا في الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع، مثل المحتوى الرقمي وأثره على المجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، والمسؤولية المجتمعية، والمواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة.

كما عقدت إدارة الشرطة المجتمعية 355 محاضرة وورشة توعوية في مختلف الموضوعات، ومنها مكافحة التنمر، وتعزيز أمن الأسرة، والتسامح، والتوعية بمخاطر الشبكة العنكبوتية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتحذير من تأثير الألعاب الإلكترونية، وكيفية حماية الطفل وتنفيذ 787 زيارة ومشاركة ركزت على توعية العمال.

«كلنا شرطة»: 65 ألف ساعة تطوعية خلال2023

نفذ أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مهام أمنية شرطية وإنسانية في 65.236 ألف ساعة تطوعية، خلال عام 2023 شملت 516 فرصة للتطوع، وتضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع، ودعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة لهم.

وعقدت المنظومة خلال العام الماضي، وضمن إنجازاتها الريادية 7 ورش عصف ذهني حول «المشاورات المجتمعية» للتعرف على التحديات التطويرية، و82 دورة تدريبية استفاد منها 25.332 متطوعاً، تضمنت دورات تأسيسية ودورات تخصصية من أبرزها دورة الإسعافات الأولية ودورة إعداد التقارير ودورة شارع الحس الأمني، ودورة الأزمات والكوارث وإدارة الفرص التطوعية والابتكار في المجال الشرطي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية التخصصية، وعقدت 14 ورشة عمل للمنتسبين بنسبة تنفيذ 100%، وأرسلت 34 همسة تطوعية عبر الوسائل المتاحة استفاد منها أكثر من 652 ألف متطوع، في ما رصدت 7.851 تقريراً مرورياً واجتماعياً وأمنياً، وكرمت 623 من أعضاء كلنا شرطة المتميزين.

ونظمت إدارة الشرطة المجتمعية العديد من المبادرات والمشاريع المتميزة من بينها تصميم العضويات الفخرية، إلى جانب اعتماد ميثاق وتحديث سياسة كلنا شرطة، ونشر ثقافة كلنا شرطة في محطات أدنوك ومركز النقل المتكامل، وفتح باب التسجيل لمن هم دون 18 سنة، ومنح أول متطوعة في الإمارات عضوية برقم (1975) كرمز لبداية نشاطاتها في العمل التطوعي، وعقد ورش عصف ذهني مع الجامعات وحصد (3) جوائز متميزة وهي جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للأمن العربي فئة البرامج الأمنية الرائدة، والجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (الدورة 16) فئة الشراكات والتعاون، والحصول على الاعتراف كمشروع ابتكاري من قبل معهد الابتكار العالمي (GINI) المستوى الثالث كأعلى تصنيف.

حملات توعية ميدانية ومبادرات وبرامج موجهة لمختلف الفئات

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي حملات ميدانية توعوية أبرزها الحملة الرمضانية (طاعة والتزام)، وحملة (كسر الصيام) وحملة المحافظة على المظهر العام، وفعاليات اليوم العالمي للعمال، والمشاركة في ملتقى الاستدامة في مكتبة زايد المركزية، وزيارات ميدانية لتوعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بالإضافة للمشاركة ضمن 221 فعالية، مثل اليوم العالمي لمتلازمة داون، ويوم الطفل الإماراتي، وبطولة الكاراتيه، ويوم البيئة العالمي، ونظمت 17 فعالية، ومنها يوم الطفل الإماراتي، ويوم السعادة العالمي، وفعاليات مهرجان الشيخ زايد للتراث، وبطولة 20T للكريكت.

وركزت مبادراتها المجتمعية (وعددها 9 مبادرات) على توعية طلبة المدارس تحت شعار «مدارس أكثر أمناً»، وتوعية العمال وكافة فئات المجتمع، وتواصل، والحد من مخاطر الدراجات الكهربائية، ومن السلوكيات السلبية، و5 حملات وبرامج توعية، من بينها حملة «خلك حذر» لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب إعداد برامج توعية وبناء علاقات متبادلة مع الشركاء ومختلف الجنسيات في المناطق الجغرافية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، بالتنسيق مع الأقسام الجغرافية، وإعداد البرامج التوعوية الموجهة إلى مختلف الفئات، تعزيزاً لجهود شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.