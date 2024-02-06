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«إقامة دبي» تنفذ برامج تدريبية متطورة للموظفين

«إقامة دبي» تنفذ برامج تدريبية متطورة للموظفين
7 فبراير 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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نفذت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برامج تدريبية متطورة للموظفين في مجال الريادة والتميز لمختلف الجهات الحكومية، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين المتميزين ليكونوا سفراء لهذه المبادرة. هذه الخطوة جاءت لضمان انتقال الخبرات والمعرفة المتراكمة عبر السنوات، والتي ساهمت في نيل «إقامة دبي» العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن هدف المبادرة يرتكز على مبدأ نقل المعرفة المستدامة من خلال إنشاء بيئة معرفية يقودها الفرسان المميزون بإقامة دبي من خلال نقل الخبرات والممارسات الناجحة والمعرفة بين الموظفين لتحقيق مستوى خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وأضاف المري، أن إقامة دبي دأبت على تأهيل هؤلاء الفرسان عبر ملتقيات فرسان التميز، التي بدأت منذ 2009، والتي تم خلالها عرض تجارب الفائزين في مختلف الجوائز المهمة، وكان منبراً لتبادل المعرفة، وفهم كيفية تعزيز القدرات والمنافسة على مستوى الدولة والمدينة. 

إقامة دبي
دبي
الإمارات
محمد أحمد المري
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