مسؤول بريطاني يطلع على تجربة أكاديمية ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، معالي أوليفر داودن، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، والوفد المُرافِق له، وذلك في مقرّ الأكاديمية في أبوظبي.

وتضمّنت الزيارة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، حيثُ اطّلعَ داودن على رؤية واستراتيجية أكاديمية ربدان 2025، ودورها الفاعل في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وما تعكِسهُ من نموذجٍ عالميٍّ مُتفرِّد في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقدّم جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، نبذةً عن رؤية الأكاديمية وتطلّعاتها المُستقبليّة، إلى جانب ما تطرحهُ الأكاديمية من برامج مُتخصّصة في الشرطة والأمن والدفاع واستمرارية الأعمال ومسرح الجريمة والهندسة الدفاعية والإدارة المتكاملة للطوارئ والتحليل الاستخباري والأمن الوطني وغيرها.

وتخلّلَ الزيارة جولة في مرافق الأكاديمية المُتقدِّمة ذات المُستوى العالميّ، مِنها على سبيل المثال لا الحصر، القاعات الدراسية القائمة على أدوات ومُعّدات التعلم الحديثة، والمختبرات الفنية للتطبيق العملي، ومرافق الرعاية الصحية، والمكتبة الثرية بالمصادر والمراجع المتنوعة، وغيرها من المرافق الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة لأكاديمية ربدان.