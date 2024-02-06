وفد عراقي يطلع على إنجازات شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من أكاديمية الشرطة العراقية على الإنجازات التطويرية في مختلف قطاعات شرطة أبوظبي، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وكان في استقبال الوفد بمبنى القيادة، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي.

ورحبت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالوفد الضيف، برئاسة اللواء الدكتور عدي سمير حليم، عميد كلية الشرطة العراقية، وجرى استعراض وتبادل المعارف حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، وخصوصاً ما يتعلق بالمستجدات في مجالات التدريب الأمني.

واطلع الوفد على الممارسات والتقنيات المتطورة ومنظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة لمحاكاة الواقع الافتراضي في مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية، واستمع لشرح حول أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بمحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.

والتقى العميد سعيد محمد الكعبي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة، بالوفد الزائر خلال زيارتهم قسم المدينة الآمنة بمركز نظم المعلومات، وتم تبادل المعارف العلمية والتخصصية وتعزيز التعاون بين الجهتين في إطار الشراكة الاستراتيجية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحث العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي خلال لقائه الوفد، تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال التبادل الأكاديمي والثقافي والمبادرات التدريبية، والاستفادة منها في صقل المهارات وبناء القدرات للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني.

والتقى العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، الوفد الضيف وقدم له شرحاً حول جهود مسرح الجريمة في استخدام أحدث التقنيات بمجال العمل، كما اطلع الوفد على مستودع حفظ الأدلة والمحرزات، وتعرف على طبيعة العمل في منشأة فحص المركبات والمعدات المستخدمة في فحص الآليات وإظهار الأدلة، وزار معهد قرية مسرح الجريمة التدريبية، واطلع الوفد على أحدث البرامج التدريبية في فحص مسرح الجريمة.

وزار الوفد الضيف مديرية ق7 بقطاع المهام الخاصة، وكان في استقباله العقيد ركن راشد سيف الفارسي، نائب مدير مديرية ق7، وعدد من الضباط، حيث جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع الوفد إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة، بحضور عدد من مديري الإدارات.