جهود مثمرة في «الاستدامة البيئية» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أثمرت جهود حكومة أم القيوين، خلال العام الماضي، في الحفاظ على الاستدامة البيئية، من خلال تطبيق مجموعة مبادرات واتفاقيات بالتعاون مع القطاعات الرئيسية والمؤسسات المحلية في الإمارة، والتي ساهمت بشكل كبير في تنمية تعزيز الوعي ونشر الثقافة البيئية بين جميع شرائح المجتمع.

وتواصل الحكومة جهودها في عام 2024 مع إعلان تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتعزز جودة الحياة في الإمارة، وتعزز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على الاستدامة البيئية، والاستفادة من الموارد والخدمات الإيكولوجية المستدامة، ودعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة المستقبلية.

وقد أعلنت حكومة أم القيوين عن إطلاق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وتشمل المبادرة عدداً من القطاعات الرئيسية التي تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.

وتؤكد المبادرة التزامها بابتكار مسارات تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة وتحافظ على التراث المحلي، مع وضع أسس الإدارة المستدامة لنظم البيئة البحرية والساحلية في أم القيوين.

وتلتزم جمعية الإمارات للطبيعة بتعزيز استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تدعم المحافظة على النظم البيئية البحرية في الإمارة وإدارتها بشكل مستدام، حيث أثمرت الجهود بتوافر رؤى غنية حول المناطق الطبيعية الساحلية الغنية بالتنوع البيولوجي في الإمارة، والتي تهدف إلى دفع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة، تدعم مرونة النظم البيئية الساحلية والبحرية على المدى الطويل، حيث تشكل الرؤية العلمية والمشاركة المستدامة مع القطاعات الرئيسية والمجتمعات المحلية حجر الزاوية في اختبار مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة، وتصميم المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والنتائج الإيجابية للطبيعة.

أعلنت دائرة بلدية أم القيوين عن ضوابط جديدة لتنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في الإمارة، وتشمل كافة المنشآت ومراكز التسوق ومنافذ البيع في إمارة أم القيوين، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير من العام الحالي، وتتمثل في حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتم حظر جميع المنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة في يناير من العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق إمارة أم القيوين، والذي يهدف لحماية البيئة من مخاطر التلوث نتيجة الاستهلاك الكبير للمنتجات أحادية الاستخدام. وتبذل البلدية جهوداً رائدة في تعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدامة للجميع، وذلك من خلال تنظيم حملات وورش عمل توعوية لأفراد المجتمع.

تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، لتبني أفضل الممارسات في مجال الاستدامة بشكل فعال وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافهما المشتركة، وتقديم خبراتها وخدماتها في مجال الزراعة والري، وقّعت دائرة بلدية أم القيوين وشركة المشرق لخدمات الري اتفاقية تعاون في مجال صيانة المسطحات الخضراء في الإمارة.