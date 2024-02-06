«كهرباء الشارقة» تطبق أول تقنية لكشف تسربات المياه

الشارقة (الاتحاد)

نجحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تطبيق مشروع كشف تسربات المياه عبر الأقمار الصناعية، وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه، أنه تم استخدام تقنية الكشف عن التسربات من خلال القمر الصناعي لمسح شبكة المياه بطول 5,000 كم، وتم تحديد التسربات من الأنابيب في خطوط النقل والتوزيع، وإنجاز مسح 400 كلم من الشبكة باستخدام الأجهزة الحديثة، لتحديد مواقع التسربات غير المرئية.

وأشار إلى أن فريق عمل المشروع تمكن خلال عام 2023 من كشف ومعالجة 542 تسرباً في خطوط النقل والتوزيع بمختلف الأحجام، ما أدى إلى توفير 788 مليون جالون، والذي يعادل مبلغاً قدره 27 مليون درهم.

وأكد أن الهيئة تعمل على مراقبة وصيانة شبكات المياه بصفة مستمرة، ووفق أفضل المعايير العالمية، وتهدف وتتطلع لمزيد من التوفير، وتقليل الفاقد في شبكات المياه القائمة، وذلك حرصاً على المياه.