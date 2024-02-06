حجز 1034 حيواناً ضالاً في العين

العين (وام)

عززت بلدية مدينة العين دورها الحيوي في رعاية وتأهيل الحيوانات السائبة والطليقة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال والعمل على إعادة تأهيل حيوانات الرفقة.

ويأتي اهتمام بلدية مدينة العين بهذا الأمر، في إطار حرص دائرة البلديات والنقل على توفير أعلى معايير الصحة العامة، ورعاية الحيوانات الطليقة والمهملة والعناية بها، وخصوصاً تلك القريبة من المناطق المأهولة بالسكان أو الطرق العامة الرئيسية والفرعية، وذلك تلافياً لاحتمالية وقوع أخطار صحية على أفراد المجتمع والبيئة.

ونظمت البلدية على مدار العام الماضي 410 حملات خدمية استباقية لمتابعة الحيوانات السائبة، أسفرت عن حجز 1034 حيواناً ضالاً، مخالفة للوائح والقوانين المتعلقة بالتربية في القسائم السكنية، منها حيوانات كبيرة كالخيول والجمال، وحيوانات المزرعة كالماعز والخراف، وحيوانات صغيرة مثل القطط والكلاب، بالإضافة إلى الحيوانات البرية.

وتقدم البلدية خدماتها في مجال السيطرة على الحيوانات الطليقة والمهملة في الطرق العامة والمناطق السكنية وحجزها، من خلال تلقي بلاغات المتعاملين عبر الاتصال على الرقم 800555، حيث استجابت إدارة الصحة العامة فيها خلال العام الماضي 2023 لأكثر من 11 ألف طلب على هذه الخدمة نتج عنها حجز 3378 حيواناً ضالاً في أربعة مراكز إيواء.

وتقدم البلدية خدمات استباقية في الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات الترفيهية، واستلام حيوانات الرفقة التي يتم التنازل عنها من قبل مالكيها وتقديم العلاجات البيطرية اللازمة للحيوانات، وتوفير الرعاية الكاملة لها في العيادات المتخصصة.

وبذلت البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية، جهوداً كبيرة في رعاية الحيوانات الطليقة، وهي تستخدم التقنيات والوسائل الحديثة لرعايتها بمعايير عالمية، كما تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي باللوائح والقوانين الخاصة بالرفق بالحيوان، علاوة على الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام، عبر تنظيم مجموعة من الورش لتوعية أفراد الجمهور بخدماتها في السيطرة على الحيوانات الطليقة والمهملة، وتشجيعهم على عدم ترك حيواناتهم من دون سيطرة.