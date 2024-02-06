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علوم الدار

«ميدلاب الشرق الأوسط» يستعرض أبرز تقنيات المختبرات العالمية

«ميدلاب الشرق الأوسط» يستعرض أبرز تقنيات المختبرات العالمية
7 فبراير 2024 01:28

دبي (وام)

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كشف معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2024، عن أحدث تقنيات المختبرات من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وجمع معرض المختبرات الطبية السنوي العارضين والزوار من أكثر من 180 دولة تحت سقف واحد، بهدف تقديم أحدث الابتكارات الصناعية وخدمات المختبرات الطبية الرائدة.
ويشهد سوق المختبرات الطبية العالمية نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تزيد قيمته من 150 مليار دولار في عام 2023 إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 3.7%، حيث كان ارتفاع الطلب على أدوات التشخيص المتقدمة والخدمات المختبرية، إلى جانب التقدم التكنولوجي والابتكارات، من أهم المحركات الرئيسة لنمو الصناعة، وذلك، وفقاً لأبحاث«Open PR».

ميدلاب
الإمارات
دبي
المختبرات
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