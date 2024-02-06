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علوم الدار

«تنفيذية خليفة التربوية»: نشر ثقافة التميز

أمل العفيفي والأعضاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجائزة (من المصدر)
7 فبراير 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، أهمية نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي بمختلف مراحله وفئاته العمرية، بما يمكن جميع عناصر العملية التعليمية من نشر مفهوم التميز لدى الطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، وإكسابهم ثقافة التميز وضرورة التعامل معها كمنهاج حياة، سواء في الجانب الأكاديمي، أو التطبيقي للحياة العملية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجائزة، برئاسة أمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، وحضور كل من الدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم، أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأكدت أمل العفيفي، في بداية الاجتماع، أهمية رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية، وكذلك دورها في النهوض بمنظومة التعليم، محلياً وعربياً، من خلال المجالات المطروحة، والتي تغطي مختلف ميادين العملية التعليمية والبحثية في المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأشارت العفيفي إلى أن الاجتماع ناقش في أجندته عدداً من الموضوعات من بينها: تعزيز مكانة الجائزة في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية المجتمعية في الميدان بدور ورسالة الجائزة.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
أمل العفيفي
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