شراكة بين «ألف للتعليم» و«ميتاميتريكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ميتاميتريكس» الشركة المطورة لمقياس «ليكسايل» للقراءة ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تعزيز معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى تزويد المعلمين بأداةٍ فعالة لتقييم وتحسين قدرة الطلبة على القراءة بالعربية، وتوفير منهجية أكثر فعالية لتحسين مستويات الإدراك بمهارات القراءة والكتابة في المنطقة. كما تهدف المبادرة إلى رفد الطلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمهارات الأساسية لتحقيق النجاح الأكاديمي، والمضي قُدُماً في التعلم مدى الحياة، بالاستفادة من خبرة «ألف للتعليم»، وإطار «ليكسايل» للقراءة من «ميتاميتريكس».