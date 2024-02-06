الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «ألف للتعليم» و«ميتاميتريكس»

شراكة بين «ألف للتعليم» و«ميتاميتريكس»
7 فبراير 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
محمد بن راشد: كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في الدولة

أبرمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ميتاميتريكس» الشركة المطورة لمقياس «ليكسايل» للقراءة ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تعزيز معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى تزويد المعلمين بأداةٍ فعالة لتقييم وتحسين قدرة الطلبة على القراءة بالعربية، وتوفير منهجية أكثر فعالية لتحسين مستويات الإدراك بمهارات القراءة والكتابة في المنطقة. كما تهدف المبادرة إلى رفد الطلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمهارات الأساسية لتحقيق النجاح الأكاديمي، والمضي قُدُماً في التعلم مدى الحياة، بالاستفادة من خبرة «ألف للتعليم»، وإطار «ليكسايل» للقراءة من «ميتاميتريكس».

ألف للتعليم
الإمارات
شركة ألف للتعليم
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©